Flucht aus Gefängnis: Es war Liebeskummer

Der Mordverdächtige Christian F. sitzt wieder in Haft. Am Sonntag türmte er aus der Justizanstalt Simmering, in dem er sich an zusammengeknüpften Tischtüchern abseilte. Stunden später soll er den Vater seiner Ex-Freundin, Franz V., 72, in einer Wohnung in der Webgasse 22 in Wien-Mariahilf getötet haben. Die Polizei und sein Anwalt Nikolaus Rast dementierten am Mittwoch einen Medienbericht, wonach F. einen " Amoklauf" geplant hatte und auch die 21-jährige Ex-Partnerin töten wollte.