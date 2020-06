Floridsdorfer Spitz soll bald in neuem Glanz erstrahlen

Eine groß angelegte Stadterneuerungsoffensive für das Bezirkszentrum präsentierten am Donnerstag Wohnbau-Stadtrat Michael Ludwig und Neo-Bezirksvorsteher Georg Papai (SP). Ziel ist die Sanierung von elf Wohnblocks mit insgesamt 180 Liegenschaften rund um den Floridsdorfer Spitz. Die beiden Sanierungsgebiete "Am Spitz Nord" und "Am Spitz Süd" sollen dadurch aufgewertet werden. Bei der Gestaltung des öffentlichen Raums haben Anrainer und Gewerbetreibende die Möglichkeit zur Mitsprache. Zurzeit arbeiten zwei Architektenteams ein Konzept aus.

Die Bebauung des Spitz’ ist durch Nachkriegsbauten, angrenzende Einkaufszentren und vorgründerzeitliche Häuser geprägt. Entlang der Prager und der Brünner Straße befinden sich dagegen eher Gebäude aus der Gründerzeit. Mithilfe gezielter Förderungen für die beiden Blocksanierungsgebiete sollen die Bauten bis 2017 attraktiviert werden. Dadurch erhoffen sich Stadt und Bezirk eine Verbesserung der Lebensqualität sowie wirtschaftliche Impulse. Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung steht als Ansprechpartner zur Verfügung.

Noch im Frühjahr startet der Wohnfonds Wien mit der Befragung der Liegenschaftseigentümer. Denn deren Kooperation ist die Voraussetzung für die Blocksanierung.