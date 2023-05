Fliegerbombe auf Baustelle in Wien gefunden: Kindergarten evakuiert

Vor allem Streubomben, Anti-Personen-Minen und Bombenblindgänger liegen noch in großer Zahl in Österreich, doch auch Panzerfäuste und Tonnen an Gewehrmunition. Zwischen 2013 und 2020 hat der Entminungsdienst mehr als 265 Tonnen an Kriegsmaterial untersucht, geborgen, abtransportiert und vernichtet.

Drei bis vier Einsätze täglich

Drei- bis viermal am Tag müssen die Mitarbeiter des Entminungsdienstes österreichweit in den Einsatz.