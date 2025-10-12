Flaktürme in Wien: Bauliche Probleme und kühne Nutzungsträume

Die Flaktürme interessieren die Wienerinnen und Wiener nur punktuell. Die meiste Zeit fallen sie nicht auf, integrieren sich ins Stadtbild. Sind einfach da. Ins Blickfeld rücken sie immer nur dann, wenn etwas droht, kaputt zu gehen. Oder ein neuer Nutzungsplan für einen der Stahlbetonkolosse ausgeheckt wird. Wie auch jetzt wieder.

Dieses Mal geht es um den Leitturm (dem kleineren der zwei Türme) im Arenbergpark in der Landstraße. Im Gegensatz zum größeren Gefechtsturm, der der BIG (Bundesimmobiliengesellschaft) gehört, befindet sich der kleinere Turm im Eigentum der Stadt – und findet als solcher auch Erwähnung im aktuellen rot-pinken Regierungsprogramm. Zu lesen ist dort, dass „Optionen zur Entwicklung des Flakturms“ geprüft werden. Als konkrete Beispiele werden „Begrünung“ oder eine Nutzung im Bereich der „Energieinfrastruktur“ genannt.

Eine pinke Vision Deutlich weiter geht aber die Vision der Neos: Sie wünschen sich, dass der Flakturm im 3. Bezirk in einen „High Garden“ verwandelt wird – ganz nach dem Vorbild des Flakturms in Hamburg, dessen Obergeschosse begrünt wurden. Dachbegrünung, Fassadenbegrünung sowie ein Café, ein Technoclub und ein Museum im Inneren, stehen auf der Wunschliste der Pinken für den Wiener Turm.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © KURIER/Bissuti Kristian Im Arenbergpark gehört ein Turm der Stadt, einer der Republik (re.)

Den Zuspruch der Anrainerinnen und Anrainer hätten sie dabei wohl. Wie sich bei einem Beteiligungsprozess zur Umgestaltung des Arenbergparks herausstellte, betrachten die Bewohner die Flaktürme als „identitätsstiftend“ für den Park und möchten, dass sie erhalten bleiben. Gleichzeitig empfinden sie die Türme aber auch als hässlich, weshalb eine alternative Nutzung vielfach gewünscht wird.

Kein Wunschkonzert Ob es die Wünsche der Bevölkerung sowie der Neos aber jemals von der Wunschliste in die Realität schaffen, darf bezweifelt werden. Wie man aus der Bezirksvorstehung Landstraße hört, ist der Turm baulich in schlechtem Zustand. Eine Nutzung sei ohne „massive Sanierungsmaßnahmen“ und damit ohne eine große finanzielle Investition nicht möglich. Ähnliches heißt es vonseiten der Stadt. Der Turm dürfte „gravierende Sicherheitsmängel“ aufweisen. Nicht nach außen hin und somit auch nicht für Parkbesucher, aber für eine weitere Nutzung sei er derzeit nicht geeignet, heißt es. Die MA 34 (Bau- und Gebäudemanagement), die den Flakturm verwaltet, habe auch die Fassade untersucht. Eine Begrünung sei aus „Sicherheitsgründen“ nicht möglich, wird betont.