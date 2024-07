130 Jahre Vienna - oder: Wie ein Fußballverein Wien staunen lässt

In seinem neuen Buch "Otto 'Schloime' Fischer" (120 Seiten, 15 Euro,, erschienen beim Verlagh Hentrich & Hentrich in Berlin/Leipzig) zeichnet Alexander Juraske das tragische Ende des in Wien gefeierten siebenfachen Teamspielers nach: "Nach Trainerstationen in Zagreb und Šabac in Serbien wurde er zum erfolgreichen Coach in Lettland, dann aber von den Nazis verhaftet und gemeinsam mit seiner Frau umgebracht."

Bei seinen Führungen, die er stets im Karl-Marx-Hof startet, macht der Vereinschronist immer auch auf die imposanten Rundbögen des bekanntesten Wiener Gemeindebaus aufmerksam: "Eine frühe Art der Zuschauerlenkung.“ Zu den Spielen des österreichischen Wunderteams auf der Hohen Warte strömten bis zu 100.000 Zuschauer. Das Gros reiste mit der Stadtbahn an und musste hier durch das Rote Wien. Auch eine Form der Machtdemonstration.