Schock bei Passanten: Fiakerpferd stürzte während Fahrt in Wien
Am Freitagvormittag brach ein Fiakerpferd ganz in der Nähe des Schwarzenbergplatzes zusammen - während der Kutschfahrt. "Gegen 11 Uhr ist das Pferd ausgerutscht", bestätigte Polizeisprecherin Irina Steirer einen Bericht der Kronenzeitung.
Mehrere Passanten eilten zu dem Tier, der Fiaker blieb in der Kutsche sitzen. Auf einem Video, das die Krone veröffentlichte, sagte der Mann, dass er das Tier zunächst liegen lassen würde. "Wenn sie aufstehen will, dann macht sie das eh", ist zu hören.
Feuerwehr rückte aus
Umgehend wurden auch Polizei und Feuerwehr alarmiert, die wenige Minuten später anrückten. Die Berufsfeuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. "Bei unserer Ankunft lag das Pferd auf den Straßenbahnschienen. Nachdem der Besitzer eingetroffen war, konnte es auch selbstständig wieder aufstehen", sagte Berufsfeuerwehr-Sprecher Martin Hofbauer.
Die Berufsfeuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, auch ein Sichtschutz wurde für das Pferd aufgebaut. "Es dürfte unverletzt gewesen sein", schilderte Hofbauer.
Verkehr kam zum Erliegen
Ob das Pferd nach dem Unfall weiter einsatzbereit war, steht derzeit noch nicht fest. "Darüber haben wir keine Informationen", sagten die Sprecher von Polizei und Berufsrettung unisono.
Durch den Vorfall kam auch der Verkehr am Rennweg zum Erliegen, die Zufahrt von der Marokanergasse und Salesianergasse Richtung Rennweg wurde laut Polizei ebenfalls gesperrt. Gegen 11.30 Uhr wurden die Sperren wieder aufgehoben.
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