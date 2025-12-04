Am vergangenen Samstag kam es zu einem Feuerwehreinsatz am Heldenplatz in der Wiener Innenstadt.

Ein Fahrzeug der Wiener Berufsfeuerwehr war gegen 13.40 Uhr gerade dort unterwegs, als sie auf ein Fiakerpferd in Not aufmerksam wurden, bestätigte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr dem KURIER.

Fiakerpferd am Boden

Das Tier war offenkundig gestürzt und lag bei der Ankunft der Einsatzkräfte am Boden. Ein zweites Pferd war frei laufend und konnte anschließend von der Feuerwehr mit einer Leine eingefangen werden.

Das am Boden liegende Pferd wurde aus seinem Geschirr befreit. "Es konnte sich dann von selbst aufrichten", berichtete die Berufsfeuerwehr. Mitarbeiter der Spanischen Hofreitschule, die in unmittelbarer Nähe vom Ort des Geschehens ist, wurden zur Unfallstelle hinzugerufen, heißt es weiter. Die Polizei sicherte indes die Einsatzstelle ab.

Wie es zu dem Sturz des Tieres kam und wie es ihm jetzt geht, ist nicht bekannt.