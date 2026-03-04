Zusammengebrochen: Fiakerpferd musste eingeschläfert werden

Ein Fiakerpferd musste heute in Wien-Simmering eingeschläfert werden, das vermeldet der Verein gegen Tierfabriken (VGT) .

Ein Augenzeuge meldete dem Verein, dass heute, Mittwoch, zu Mittag bei der Haidestraße in Wien-Simmering ein Fiakerpferd zusammengebrochen auf der Straße lag. Einige Fiakerfahrer hätten wiederholt versucht, das Pferd wieder aufzurichten. Das ist ihnen laut Augenzeugen aber nicht gelungen.

Pferd lag länger auf dem Boden

"Laut einer weiteren Augenzeugin, die erst später zum Unfallort kam, lag das Pferd über einen längeren Zeitraum regungslos, ohne die Nüstern zu bewegen, auf dem Boden", wird die Szene in der VGT-Aussendung beschrieben.