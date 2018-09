Feuerwehrtaucher: Extreme Einsätze unter Wasser

Es war ein sommerlicher Tag in Wien. 33 Grad lockten vergangene Woche dutzende Besucher an die Alte Donau. Zwei Touristen mieteten sich ein Elektroboot, fuhren damit hinaus. Einer der beiden Jugendlichen stieg ins Wasser und geriet in Panik. Sein Cousin eilte dem schlechten Schwimmer zu Hilfe, beide Teenager gingen unter. Taucher der Wiener Berufsfeuerwehr konnten Stunden später nur noch die Leichen der Urlauber bergen.

Die Suche stellte sich als äußerst schwierig heraus. Gute Sichtverhältnisse gab es ohnehin nicht. Hinzu kam, dass die Alte Donau von Wasserpflanzen bedeckt ist. „Dadurch ist auch eine freie Sicht auf den Grund nicht gegeben“, erklärt Peter Kroiss, Referatsleiter des Wasser- und Tauchdienstes der Berufsfeuerwehr Wien.

Die Taucher reihen sich bei einer Unterwassersuche zu einer Kette auf, sind dabei miteinander verbunden. „Und dann fahren wir wie ein Rasenmäher durch“, sagt Kroiss. So auch vergangene Woche in der Alten Donau. „Die beiden Burschen lagen nicht am Boden, sondern trieben ein wenig höher“, erzählt er. Inmitten der Wasserpflanzen. Die allergrößte Herausforderung für die Taucher: „Ab Meter drei, vier ist die Donau bei dem Wetter finster. Ich sehe dort nichts.“