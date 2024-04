Feuerwehrauto in Wien kollidierte mit Pkw und Bus: Vier Verletzte

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Feuerwehrfahrzeug, einem Pkw und einem Linienbus hat am Dienstag in Wien-Favoriten vier Verletzte gefordert. Das Feuerwehrauto war in der Laxenburger Straße gegen 11 Uhr unterwegs zu einem Brandeinsatz gewesen, als es nach rechts in die Raxstraße eingebog und ein Verkehrszeichen touchierte. Es kam zu einem Zusammenprall mit einem fahrenden Pkw und daraufhin zu einem Crash mit einem Linienbus, der zu dem Zeitpunkt an einer Haltestelle stand.