Feuerwehr rettete eine Person aus brennender Wohnung in Wien

In Wien-Brigittenau ist es am Montag gegen 23.30 Uhr zu einem Zimmerbrand in einer Wohnung im zweiten Stock eines Hauses in der AignerstraĂźe gekommen. Das berichtete die Feuerwehr am Dienstag in einer Aussendung.

Die Feuerwehr rettete einen Mann aus der Wohnung. Er wurde von der Berufsrettung mit schweren Verbrennungen ins Spital gebracht.