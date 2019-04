Feuerwehr rettet Frau vom Balkon ihrer brennenden Wohnung

Am frühen Nachmittag brach in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Wien-Leopoldstadt ein Brand aus. Eine Bewohnerin floh vor den Flammen auf ihren Balkon, wo sie um Hilfe rief. Die alarmierte Feuerwehr fand die Wohnungsinhaberin immer noch um Hilfe rufend am Balkon vor. Aus den Fenstern drang dichter Rauch.

Die Feuerwehrleute stellten sofort ein Sprungkissen auf und versuchten, die Frau von unten zu beruhigen. Gleichzeitig wurde eine Löschleitung durch das Stiegenhaus gelegt. Die Wohnungstür musste aufgebrochen werden.