Feuerwehr-Großeinsatz in Favoriten: Frau starb bei Zimmerbrand

Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 5.00 Uhr zum Wohnhaus in der Troststraße gerufen. Aus bisher ungeklärter Ursache war das Feuer in einem Zimmer einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Bereits vor der Ankunft der Berufsfeuerwehr Wien hatte der Brand die gesamte Wohnung erfasst "und drohte in darüberliegende Wohnungen überzugreifen", berichtete Christian Feiler, Pressesprecher der Feuerwehr. Sofort wurde Alarmstufe 2 ausgerufen.

Rettung mit Sprungkissen

Zahlreiche Bewohner befanden sich an den Fenstern. Die Einsatzkräfte konnten gerade noch verhindern, dass Menschen auf bereits ausgelegte Matratzen sprangen. Die Bewohner aus den höhergelegenen Stockwerken wurden mittels zweier Drehleitern in Sicherheit gebracht, Menschen aus den untersten Stockwerken sprangen auf ein Sprungkissen der Feuerwehr. Außerdem wurden zahlreiche Bewohner, die sich bereits im Stiegenhaus des Gebäudes befanden, mit Fluchtfilterhauben ins Freie gebracht.