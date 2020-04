Am Mittwoch konnte ein Mann beobachten, wie ein anderer gerade dabei war, in der Rauchfangkehrergasse in in Rudolfsheim-Fünfhaus das Schloss eines Fahrrades aufzubrechen. Der Zeuge rief sofort die Polizei.

Als die Beamten ankamen, war der mutmaßliche Dieb mit dem Fahrrad bereist weggefahren. Nach einer kurzen Suche konnten die Polizisten den 40 Jahre alten Mann aber anhalten. und festnehmen.