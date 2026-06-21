Mann (32) wehrte sich gegen Polizisten und zieht plötzlich blank

In der Nacht auf Sonntag kam es an der U-Bahnstation Messe-Prater im zweiten Wiener Gemeindebezirk zu einer turbulenten Amtshandlung: Ein 32-jähriger österreichischer Staatsbürger wurde festgenommen, nachdem er Polizisten mutmaßlich körperlich angegangen hatte. Gegen ihn wurde Anzeige wegen des Verdachts des Widerstandes gegen die Staatsgewalt erstattet.

Flucht, Hose runter, Widerstand

Polizisten der Polizeiinspektion Pappenheimgasse wurden gegen Mitternacht im Zuge einer Streife nach einem angeblichen Raufhandel auf den Mann aufmerksam. Als der 32-Jährige die Beamten erblickte, lief er plötzlich davon.

Kurz darauf blieb er jedoch stehen und zog seine Hose hinunter. Die Polizisten hielten den Mann daraufhin an, um seine Identität festzustellen. Im Zuge dieser Amtshandlung stieß der Angehaltene die einschreitenden Beamten. Aufgrund seiner heftigen Gegenwehr mussten die Polizisten Körperkraft anwenden, ehe sie ihn festnehmen konnten.