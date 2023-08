Festnahme: Mutmaßlicher Einbrecher wollte Scheibe eintreten

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Landstraße wurden am Montag in der Früh alarmiert, da ein Zeuge eine dunkelgekleidete Person beobachtete, die offenbar versuchte, in ein Wohnhaus einzubrechen. Der mutmaßliche Einbrecher dürfte nicht gerade unauffällig vorgegangen sein, er soll gegen ein Fenster getreten haben, um sich Zutritt zu verschaffen.

➤ Mehr lesen: KURIER Blaulicht: Der tägliche Newsletter zu Blaulicht-Einsätzen in Wien

Die Polizei war rasch vor Ort und konnte den 23-jährige Slowaken festnehmen. Im Zuge der Amtshandlung stellte sich heraus, dass gegen den 23-Jährigen ein aufrechtes Aufenthaltsverbot besteht. Der Tatverdächtige befindet sich in Polizeigewahrsam.