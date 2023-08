Festnahme: Mann soll Schwester Droh-SMS geschickt haben

Ein 36 Jahre alter Mann hat am Dienstag in Wien-Josefstadt seiner Schwester mehrere SMS geschickt, in denen er den Freund der Frau offenbar bedroht hat. Er soll außerdem angekündigt haben, mit einem Messer auf dem Weg zu deren Wohnung zu sein.

Die Frau verständigte die Polizei. Beamte nahmen den 36-Jährigen in seiner Wohnung fest. Er war geständig, als Motiv gab er an, den Freund der Schwester nicht zu mögen, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Genaues Verwandtschaftsverhältnis unklar

Gegen 16.30 Uhr hatte die 36-jährige Frau die Polizei verständigt. Ob es sich bei den Gleichaltrigen um Zwillinge oder Halbgeschwister handelt, blieb unklar. Der gebürtige Serbe wurde von Beamten der Polizeiinspektion Hernalser Gürtel in seiner Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen.

Er gab neben der Abneigung gegen den Lebensgefährten seiner Schwester außerdem an, sich um sie zu sorgen. Die SMS habe er in einem alkoholisierten Zustand verschickt.

Der Mann wurde nach der Einvernahme auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Ein Betretungs- und Annäherungsverbot wurde gegen ihn ausgesprochen.