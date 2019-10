Festnahme: Ladendiebin floh vor Polizei und verletzte Beamten

Eine Frau, die versuchte, mit diversen Waren und ohne Bezahlung ein Geschäft zu verlassen, wurde am Mittwochvormittag von einem Ladendetektiv angehalten.

Die verständigte Polizei traf kurz darauf in der Supermarktfiliale in der Burggasse in Wien-Neubau ein, um den Sachverhalt aufzunehmen. Während der Befragung sprang die Beschuldigte aber plötzlich auf und rannte aus dem Geschäft. Polizeibeamte konnten die 25-Jährige kurz darauf erneut anhalten.

Sie widersetzte sich gewaltsam der Festnahme, wodurch ein Beamter leicht verletzt wurde. Ein später auf der Polizeiinspektion durchgeführter Alko-Vortest ergab einen Messwert von ca. 2 Promille. Die Verdächtige wurde mehrfach angezeigt.