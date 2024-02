Festnahme zweier Jugendlicher, die einen Raub mit Messer begangen haben sollen

Ermittlern des Landeskriminalamts Wien ist es am Dienstag gelungen, im Bereich Bürgerspitalwiese in Simmering zwei Jugendliche auszuforschen, die einen ehemaligen Mitschüler ausgeraubt haben sollen. Der 15-jährige Österreicher und der 16-jährige Rumäne sollen den früheren Schulkollegen im Alter von 15 Jahren und dessen 14-jährigen Freund in eine öffentliche Toilettenanlage gelockt haben. Dort bedrohte das Duo seine Opfer offenbar mit einem Messer und raubte ihnen Bargeld und Mobiltelefone.