31-Jähriger verstieß in Wien gegen Betretungsverbot: Festnahme

Ein von seiner Ex-Freundin weggewiesener 31-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag in Wien-Donaustadt zum dritten Mal gegen das gegen ihn ausgesprochene Betretungs- und Annäherungsverbot verstoßen und ist festgenommen worden.

Er hatte die Frau am 29. Juli verletzt und war daraufhin mit der Wegweisung belegt worden. Am 1. und 4. August suchte er seine Ex-Partnerin jedoch erneut auf und bedrohte sie einmal davon mit dem Umbringen, berichtete die Polizei am Samstag.