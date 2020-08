Favoritens Bezirksvorsteher als "Mundl"-Graffito am Columbusplatz

In einem Facebook-Posting stellt der seit zweieinhalb Jahren amtierende Bezirksvorsteher klar: Für das Street-Art-Bild wurden keine Steuermittel ausgegeben, es wurde "aus eigener Tasche" bezahlt.

Die Hauswand sei bis 15. Oktober angemietet. Die Inhaber der Wand sind die Lokalbesitzer von Paydos. Das Kunstwerk selbst von der Firma Colour Grow realisiert. "Wir hoffen, dass die Wand nicht übersprüht wird. Wir haben damit leider Erfahrungswerte mit Wahlwerbung in Favoriten", heißt es aus deren Büro.

Tattoos auf dem Graffiti sollen Hinweise geben

In den Tattoos und Notizen auf dem Wandbild will man darauf hinweisen, was im 10. Bezirk alles Gutes passiert. Etwa, dass der Barbara-Prammer-Hof als erster Gemeindebau-Neu dort gebaut worden ist.

Oder dass der Zehnte ein "heimlicher Öko-Bezirk" sei, mit dem größten Solarkraftwerk Wiens oder dem Pilotprojekt „50 Grüne Häuser“ für mehr Fassadenbegrünung. Mehr als die Hälfte des Budgets – fast 17 Millionen Euro – würden für Kinder und Jugendliche aufgewendet.