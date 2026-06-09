20-Jähriger nach Messerangriff auf Gleichaltrigen festgenommen
Ein 20 Jahre alter Mann soll am Montagabend in einer Wohnung in Wien-Favoriten auf einen Gleichaltrigen eingestochen und ihn dadurch schwer verletzt haben. Als die Polizei hinkam, flüchtete der Österreicher zunächst, kehrte kurze Zeit später aber wieder zum Tatort zurück. Er wurde festgenommen.
Die Beamten stellten bei ihm mehrere Klappmesser, die Tatwaffe sowie eine geringe Menge Suchtmittel sicher, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Dienstag.
Opfer noch nicht befragt
Gegen 22.00 Uhr kam es in der Wohnung in der Leibnizgasse zur Auseinandersetzung. Die Männer waren dort nicht gemeldet. Anwesend war auch noch eine junge Frau. Der 20-Jährige soll seinen Kontrahenten mit dem Messer schwer verletzt haben, auch der Täter erlitt Verletzungen.
Das Opfer konnte aufgrund seines Gesundheitszustandes noch nicht befragt werden. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, ermittelt.
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