Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Favoriten

20-Jähriger nach Messerangriff auf Gleichaltrigen festgenommen

Der Mann wurde festgenommen, die Ermittlungen laufen.
09.06.2026, 12:30

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs in der Dunkelheit.

Ein 20 Jahre alter Mann soll am Montagabend in einer Wohnung in Wien-Favoriten auf einen Gleichaltrigen eingestochen und ihn dadurch schwer verletzt haben. Als die Polizei hinkam, flüchtete der Österreicher zunächst, kehrte kurze Zeit später aber wieder zum Tatort zurück. Er wurde festgenommen

Die Beamten stellten bei ihm mehrere Klappmesser, die Tatwaffe sowie eine geringe Menge Suchtmittel sicher, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Dienstag.

Donaustadt: Alkoholisierte Betreuerin griff 70-Jährigen an

Opfer noch nicht befragt 

Gegen 22.00 Uhr kam es in der Wohnung in der Leibnizgasse zur Auseinandersetzung. Die Männer waren dort nicht gemeldet. Anwesend war auch noch eine junge Frau. Der 20-Jährige soll seinen Kontrahenten mit dem Messer schwer verletzt haben, auch der Täter erlitt Verletzungen

Das Opfer konnte aufgrund seines Gesundheitszustandes noch nicht befragt werden. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, ermittelt.

Favoriten Blaulicht
Agenturen  | 

Kommentare