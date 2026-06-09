20-Jähriger nach Messerangriff auf Gleichaltrigen festgenommen

Ein 20 Jahre alter Mann soll am Montagabend in einer Wohnung in Wien-Favoriten auf einen Gleichaltrigen eingestochen und ihn dadurch schwer verletzt haben. Als die Polizei hinkam, flüchtete der Österreicher zunächst, kehrte kurze Zeit später aber wieder zum Tatort zurück. Er wurde festgenommen.

Die Beamten stellten bei ihm mehrere Klappmesser, die Tatwaffe sowie eine geringe Menge Suchtmittel sicher, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Dienstag.