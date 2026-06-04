Favoriten: Autoeinbrecher stiehlt pinke Schultasche

Ein 21-Jähriger hat bei einem Einbruch in ein Auto in einer Tiefgarage in Wien-Favoriten in der Nacht auf Donnerstag lediglich eine pinke Schultasche gestohlen. Der junge Mann wurde vom Fahrzeuginhaber beobachtet und kurz darauf von der Polizei gefasst. Warum er den Schulrucksack des Kindes des Autobesitzers ohne wertvollen Inhalt entwendet hatte, sagte er nicht, berichtete Polizeisprecherin Julia Schick auf APA-Nachfrage. Der Festgenommene machte vorerst gar keine Angaben.