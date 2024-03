Fahrzeug krachte durch Zaun einer Hundezone in Wien

Ein Autofahrer ist Dienstagfrüh mit seinem Wagen in Wien-Liesing von der Fahrbahn abgekommen und hat den Zaun einer Hundezone durchbrochen. Laut Christian Feiler, Sprecher der Berufsfeuerwehr, ereignete sich der Unfall gegen 8.40 Uhr an der Kreuzung Breitenfurter Straße - Lehmanngasse. Der Wagen zerstörte einige Einrichtungen an der Hundezone und beschädigte einen Hydranten. Der schon betagte Fahrer dürfte mit leichten Verletzungen davongekommen sein.