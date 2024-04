Fahrraddieb setzte sich auf Flucht in Schanigarten, verhielt sich wie Gast

Ein junger Fahrraddieb hat sich in Wien-Donaustadt auf der Flucht vor der Polizei in den Schanigarten eines Asiaten gesetzt und so getan, als wäre er ein Gast.

Die Beamte durchschauten den Trick und nahmen den 16-Jährigen fest.

Er soll mit einem 15-jährigen Freund kurz zuvor das "rote, alte Fahrrad" eines Pensionisten gestohlen haben, so die Polizei am Freitag. Dem 74-Jährige wurde das Bike in der Hasibederstraße entwendet.

Nachdem der 16-Jährige geschnappt wurde, riefen die Polizisten den Komplizen des Burschen an und baten ihn, zum Tatort zurückzukommen, was er auch machte. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, hat die Ermittlungen übernommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden Wiener Jugendlichen mit früheren ähnlichen Straftaten in Verbindung stehen.