Fahrerflucht nach Unfall mit mehreren Schwerverletzten

Im Zuge eines Abbiegevorgangs und einer offensichtlichen Vorrangmissachtung kam es am Mittwoch um 14.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Güpferlingstraße mit der Braungasse in Wien-Hernals. Zwei Pkw und ein Kleinmotorrad waren beteiligt, sowohl der Lenker des Motorrades als auch seine Beifahrerin mussten mit schweren Verletzungen von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Unfalllenker flüchtete

Nun sucht die Polizei nach einem beteiligten Lenker. Zeugen gaben an, dass der oder die Lenkerin mit einem schwarzen Audi A6 Kombi mit Wiener Kennzeichen unterwegs war.

Hinweise können unter 01/31310 32482 beim Verkehrsunfallkommando abgegeben werden.