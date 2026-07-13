16-Jähriger am Schubertring beraubt: Fahndung nach zwei Männern

Zwei bislang unbekannte Männer stehen im Verdacht, am 15. Mai 2026 einen damals 16-jährigen Jugendlichen am Wiener Schubertring beraubt zu haben. Die Polizei bittet nun mit Fotos aus einer Überwachungskamera um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Ermittlungen sollen die beiden Männer den Jugendlichen gegen 18.45 Uhr bedroht und ihm vorgetäuscht haben, bewaffnet zu sein. Einer der Verdächtigen soll dabei den Griff einer Pistole gezeigt haben. Anschließend zwangen sie den 16-Jährigen, bei einem Bankomaten 200 Euro abzuheben und ihnen das Bargeld zu übergeben.

Nach der Geldübergabe flüchteten die Tatverdächtigen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.