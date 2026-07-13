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Wien

16-Jähriger am Schubertring beraubt: Fahndung nach zwei Männern

Zwei Männer sollen im Mai einen 16-Jährigen am Wiener Schubertring bedroht und ausgeraubt haben. Die Polizei bittet um Hinweise.
13.07.2026, 12:29

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Mann in dunkler Jacke und Jeans steht neben einem Auto an einer Hauswand.

Zwei bislang unbekannte Männer stehen im Verdacht, am 15. Mai 2026 einen damals 16-jährigen Jugendlichen am Wiener Schubertring beraubt zu haben. Die Polizei bittet nun mit Fotos aus einer Überwachungskamera um Hinweise aus der Bevölkerung.

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Nach bisherigen Ermittlungen sollen die beiden Männer den Jugendlichen gegen 18.45 Uhr bedroht und ihm vorgetäuscht haben, bewaffnet zu sein. Einer der Verdächtigen soll dabei den Griff einer Pistole gezeigt haben. Anschließend zwangen sie den 16-Jährigen, bei einem Bankomaten 200 Euro abzuheben und ihnen das Bargeld zu übergeben.

Nach der Geldübergabe flüchteten die Tatverdächtigen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

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Die beiden Männer werden als etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und schlank beschrieben. Sie sollen mittelkurze schwarze Haare gehabt und Deutsch mit Akzent gesprochen haben. Einer der Verdächtigen hatte laut Polizei einen roten Bart, der andere keinen Bart. Beide trugen eine blaue Hose und eine schwarze Jacke; auf der Flucht sollen sie FFP2-Masken getragen haben.

Sachdienliche Hinweise werden an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Blaulicht
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