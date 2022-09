Am 30. April dieses Jahres kam es um 00.30 Uhr in einer Firma in der Heiligenstädter Straße in Wien-Döbling zu einem Einbruch. Ein unbekannter Mann soll in die Büros eingebrochen sein. Neben der Eingangstüre, brach er laut Informationen der Polizei auch zwei andere Bürotüren auf. Dort soll der unbekannte Täter dann Bargeld gestohlen haben.

Die Ermittler hoffen nun durch Bilder aus einer Überwachungskamera der Firma, Hinweise auf den Täter zu bekommen. Hinweise werden, auch anonym, an das Landeskriminalamt Außenstelle West, unter der Telefonnummer 01/31310/25600 erbeten.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: