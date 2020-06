Fahndung nach Rosalie bisher ohne jede Spur

Sechs Wochen ist es nun her: Die Mutter der zweijährigen Rosalie holte das Mädchen für ihre Besuchszeit ab, Vater Helmut Kratochwil wartete an diesem Sonntag aber vergeblich auf die Rückkehr am vereinbarten Treffpunkt in Wien. Seitdem steht Rosalies Foto auf der Homepage des Bundeskriminalamts zur Fahndung. Ein Foto der Mutter fehlt bislang. Der Vater kann nicht nachvollziehen, warum nach der Kindesentziehung nicht aktiv nach ihr gesucht wird. "Ich vermute, sie hat sich irgendwo in Wien mit Rosalie versteckt", erzählt Kratochwil im KURIER-Gespräch.

In der Wohnung des Vaters in der Großfeldsiedlung bleibt das liebevoll hergerichtete Kinderzimmer seitdem unbewohnt. Kratochwil hat schon Weihnachtsgeschenke für die Zweijährige verpackt. Ob sie die am Heiligen Abend bekommen wird, ist völlig unklar. Ein Rosenkrieg der Eltern riss Rosalie ständig zwischen Mutter und Vater hin und her. Gutachten und zahlreiche Gerichtstermine sind seit der Trennung der Eltern im Jahr 2012 zur Routine geworden. Am 3. November dann der vorläufige Gerichtsentscheid, dass der Vater die alleinige Obsorge hat.