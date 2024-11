Fahndung: Frauen im Intimbereich berührt und mit Messer bedroht

Das Landeskriminalamt Wien ermittelt seit Anfang des Jahres gegen einen bislang unbekannten Mann der im Verdacht steht, im Zeitraum vom 29. Jänner bis 13. Februar 2024 drei Frauen im Alter von 25 , 27 und 39 Jahren im Erholungsgebiet Wienerberg in Favoriten attackiert zu haben.

Er soll die Opfer im Intimbereich berührt und sie vom Fußweg in einen uneinsehbaren Bereich gezerrt haben.

Dort habe er versucht, sexuelle Handlungen an ihnen vorzunehmen. In zwei der Fälle habe er die Frauen mit einem Cuttermesser bedroht. Allen dreien gelang es sich loszureißen und zu flüchten. Eines der Opfer (25) erlitt eine Schnittverletzung an der Hand.

Auf Grund der Schilderungen der Opfer gehen die Ermittler von einem Serientäter aus.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

etwa 30-40 Jahre alt

etwa 165 – 175 cm groß schlank

vermutlich arabische Herkunft

schwarze Haare, dunkler Bart, dicke Augenbrauen

zumeist dunkel bekleidet

Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung, die auch anonym an das Landeskriminalamt Wien, unter der Telefonnummer 01/31310/33800 abgegeben werden können.