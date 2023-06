Fachkräftemangel im Kindergarten: Wiener Personal droht mit Streiks

Die Wiener Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen fühlen sich im Stich gelassen. Sämtliche ihrer Wünsche seien in den vergangenen Jahren ungehört geblieben. Ändere sich das nicht mit dem kommenden Finanzausgleich, werde man wieder auf die Straße gehen, kündigte man am Dienstagvormittag bei einer Protestveranstaltung der Betriebsräte an. Karin Wilflingseder von der GPA avisierte einen "heißen Herbst".

