Experten warnten vor Gefahr

Dem KURIER wurden jetzt Schreiben des Arbeitsinspektorats zugespielt. Eines stammt aus dem Mai 2013, das zweite ist erst jüngst bei der Staatsanwaltschaft eingelangt. Daraus geht hervor, dass die Sicherheitsvorkehrungen auf der Baustelle bereits im Mai 2013 in 14 Punkten von den Kontrolloren bemängelt wurden. Darunter auch jene Zustände, die Monate später zu dem schweren Unfall geführt haben. So seien Bewehrungsstäbe in geeignetem Maße zu sichern (siehe Faksimile) gewesen.