Experten sollen die Geschichte der Rothschild-Stiftung untersuchen

Anlass für die Sitzung war das gerichtliche Vorgehen des Rothschild-Nachkommen Geoffrey R. Hoguet gegen die Stadt Wien. Dieser will, dass die Stiftung in den ursprünglichen Zustand rückgeführt wird. Verwaltet durch ein unabhängiges Kuratorium, wie es im Stifterbrief verankert ist. Derzeit ist die Stiftung fest in der Hand des Magistrats, nachdem sie nach dem Zweiten Weltkrieg von der Stadt übernommen worden war.