Bis zum letzten Rhino

Europa

Der Idealismus steigt mit dem Abstand vom Problem. Wir haben gut reden hier. Natürlich ist es so, dass in diesen Gebieten Raubbau betrieben wird für uns, für die Industriestaaten, für die erste Welt. Da machen viele Leute gute Geschäfte. Etwa mit der Abholzung von Primärvegetation und dann mit der Erschließung für den Tourismus oder die Ausbeutung von Rohstoffen.



Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Der Regenwald wird immer noch vor Ort abgeholzt.

Stimmt, aber wieso. Es ist zu einem nicht unerheblichen Teil so, dass dort Menschen von der Hand in den Mund leben und Brandrodung betreiben, um sich und ihre Familien zu ernähren. Das muss man getrennt sehen, das eine passiert aus der Not heraus und das andere aus Gier. Das Geschäft mit dem Tod ist also nur eine Seite der Medaille.

Gehört der Amazonas, für den sich schon in den 1980ern der Popstar Sting engagiert hat, auch zu den Biodiversitäts-Hotspots?

In Brasilien gibt es einen solchen Hotspot, aber nicht den Amazonas, der ist, was die Artenvielfalt angeht, vermutlich unerreicht, aber dort ist auch Gottseidank noch nicht so viel kaputt, dass er die Aufnahmebedingungen erfüllen würde. Diese Bedingungen lauten u.a.: 70 Prozent der Primärvegetation müssen zerstört sein. Aber vom Atlantischen Küstenregenwald, die Mata Atlântica , sind nur noch acht Prozent des Ursprungsgebietes vorhanden. An der Küste gibt es auch die größte Bevölkerungsdichte. Würde in Brasilien eine sozial gerechte, vernünftige Verteilung herrschen und eine vernünftige Nutzung der Ressourcen, wäre das kein armes Land. Was Rohstoffe angeht, ist das Land ausgesprochen reich. Aber das gilt nicht für den Großteil der Bevölkerung, die überleben so wie sie eben können.

Es gibt immer mehr Schutzgebiete, vor allem an Land, nützt das denn gar nichts?

Das eine ist die Theorie, das andere ist die Praxis, es gibt viele Naturschutzgebiete, die nur auf dem Papier bestehen. Mittlerweile sind 15 Prozent der Landoberfläche in irgendeiner Form geschützt, das nutzt aber nichts, wenn es nicht umgesetzt wird. Dieses Umsetzen geht nicht, wenn der Raubbau für wirtschaftlichen Profit nicht eingedämmt wird, zum anderen muss man aber der lokalen Bevölkerung unter die Arme greifen, ihnen Alternativen zeigen und sie dabei unterstützen ihren Lebensunterhalt anders zu bestreiten. Das ist nicht so einfach, zwei Milliarden Menschen leben auf den ca. 2,5% Landfläche der Erde mit der höchsten und bedrohtesten Biodiversität, viele davon bitterarm, da sind Schwierigkeiten vorprogrammiert.