Ex-Freundin verfolgt und touchiert 38-Jährigen mit Auto in Wien

Weil eine 34-jährige Serbin das Mobiltelefon ihres 38-jährigen Ex-Freundes haben wollte, gerieten die beiden in der Wohnung der Frau am Sonntagabend in Streit. Daraufhin verließ der 38-Jährige die Wohnung, um mit seinem Auto nach Haus zu fahren.

Drohung

Die 34-Jährige soll ihrem Ex-Freund daraufhin mit ihrem Pkw gefolgt sein, ihn durch das offene Fenster mit dem Umbringen bedroht und anschließend das Auto des Mannes touchiert haben. Der 38-Jährige setzte seine Fahrt jedoch fort und fuhr nach Hause. Die 34-Jährige soll anschließend in ihrem Auto vor der Wohnadresse des 38-Jährigen gewartet und ihm gedroht haben, in das Schaufenster der Firma seiner Eltern zu fahren, weshalb der Mann die Polizei verständigte.

Polizisten der Polizeiinspektion Billrothstraße nahmen die 34-Jährige fest und sprachen gegen sie ein Betretungs- und Annährungsverbot aus.

