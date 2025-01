Mann wollte in Wien mit Hammer in Wohnung der Ex-Freundin einbrechen

Am Donnerstagabend soll ein 33-Jähriger versucht haben, sich sich mit Gewalt Zutritt zu der Wohnung seiner 36-jährigen Ex-Freundin zu verschaffen.

In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at ; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133 sowie in Oberösterreich beim Autonomen Frauenzentrum - Frauennotruf OÖ unter 0732/602200.

Die 36-Jährige habe ihn nicht in die Wohnung lassen wollen, woraufhin ihr Ex-Freund mit einem Hammer versuchte, die Wohnungstür einzuschlagen, wie die Polizei in einer Aussendung berichtete. Dabei soll er die Frau auch mit dem Umbringen bedroht haben. Erst als die Frau für den Mann hörbar den Polizeinotruf verständigte, ließ er von seinem Vorhaben ab.

Annäherungsverbot ausgesprochen

Polizisten der Polizeiinspektion Hufelandgasse nahmen den 33-Jährigen in seiner Wohnung vorläufig fest. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der Mann soll zuvor schon in der Beziehung mehrfach gewalttätig gewesen sein. Die 33-Jährige zeigte ihn auch wegen eines Sexualdeliktes an. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt.