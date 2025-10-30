Events: Wohin zu Halloween in Wien

Als die Kelten in Irland ihr Samhain-Fest begingen, hätten sie sich wohl nicht gedacht, dass noch viele Jahrhunderte später ein Ableger ihres Festes rund um den ihnen damals noch unbekannten Erdball gefeiert wird. Auch in Wien ist das Spektakel nicht mehr wegzudenken, die Rede ist natürlich von Halloween. Auch heuer gibt es wieder zahlreiche Events rund um die gruseligste Nacht des Jahres:

Vienna Halloween Run Am 30. Oktober, am Halloween-Vortag, ab 15.30 Uhr läutet der Halloween-Lauf entlang einer gruselig gestalteten Strecke im Prater das Fürchten ein. Treffpunkt ist der Antifaschismusplatz im Prater, es gibt Laufbewerbe für Groß und Klein. Die Anmeldung dafür ist zwar bereits geschlossen, doch auch abseits der Laufstrecke gibt es einiges zu sehen und zu tun, etwa den „Best Costume Award“ für die ausgefallenste Verkleidung. vienna-halloween-run.at

Marktamt-Halloweenfest Der gesamte Floridsdorfer Markt wird am Freitag bereits zum vierten Mal zur Gruselzone. Von 14 bis 19 Uhr veranstaltet hier das Marktamt eine große Halloweenparty. Ganz Mutige ab zwölf Jahren können am Schlingermarkt den Gruselmarktkeller besuchen, für alle anderen gibt es Aktivitäten wie Kürbisbemalen oder das Herstellen von Spinnen-Monster-Schleckern – oder einfach ein paar ganz entspannte Runden auf dem Ringelspiel.

Haus des Meeres Manche mögen argumentieren, dass ein Besuch bei Giftschlangen, und großen wie kleinen Krabbeltieren auch ganz ohne Halloween für Gänsehaut erzeugt. Zur Nacht der Geister wird hier aber noch einiges draufgelegt. Am Programm steht zum Beispiel die Giftschlangenfütterung um 9.15 Uhr, ab 10.30 Uhr beginnt das Kinderschminken und um 15.30 Uhr kann man zusehen, wie die hungrigen Haie gefüttert werden. Weitere Programmpunkte hängen zusätzlich im Haus aus. Darüber hinaus wartet auf Besucherinnen und Besucher eine Rätselrallye mit kniffligen Halloween-Fragen. haus-des-meeres.at

Halloween–Parade Der Wiener Prater sorgt ja schon an allen anderen Tagen des Jahres für Angst und Schrecken – vorausgesetzt, man fährt eine Runde mit einer der zahlreichen Geisterbahnen. Am 31. Oktober ab 18.30 Uhr zieht aber auch eine große Halloween-Parade durch das Areal. praterwien.com

Bestattung Wien Natürlich darf beim großen Gruseln auch der Wiener Zentralfriedhof nicht fehlen. Bereits zum fünften Mal verwandelt sich hier die Halle 2 (Tor 2) von 16 bis 20 Uhr in eine ganz besondere Halloween-Location. Es warten sechs interaktive Stationen rund um die Halle und im Bestattungsmuseum, eine Rätselrallye für Familien, Sarg-Probeliegen für Freunde des Nervenkitzels und viele weitere Überraschungen. Eintritt gegen freiwillige Spende zugunsten des Momo Kinderpalliativzentrums. bestattungsmuseum.at

Halloween Rave Unter dem Motto „Welcome to the (G)Raveyard“ steigt am Freitag ab 21 Uhr in der gruselig dekorierten Ottakringer Brauerei der Halloween-Rave von „Kein Sonntag ohne Techno“. Auf vier Floors wird getanzt – Verkleidungen sind ausdrücklich erwünscht. Tickets sind limitiert. ksot.ticket.io