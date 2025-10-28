Gruseln mit Fledermäusen: Halloween im Nationalpark Donau-Auen
"Halloween" ist in Österreich angekommen. Am 31. Oktober schmeißen sich Kinder und Erwachsene in gruselige Verkleidungen, Häuser werden entsprechend dekoriert. Im schlossORTH Nationalpark-Zentrum in Orth an der Donau im Bezirk Gänserndorf wird ebenfalls Halloween gefeiert - aber anders.
Am 31. Oktober steht im schlossORTH Nationalpark-Zentrum von 14 bis 17 Uhr ein tierisch gruseliger Nachmittag auf dem Programm:
- Spähikel – Spannende Fledermauswelten erforschen
- Schmetterlinge der Finsternis – Nachtfalter kreativ erkunden
- Spinnen und andere Krabbeltiere – Basteln, Wissen und vieles mehr
- Das fahrende Autheater mit dem Stück "Forschen nach Fledermäusen“
- Schaurige Familienführungen auf die Schlossinsel
- „Fledermaus und Motte“ – spielend Wissen erlangen
- Besuch der Ausstellung „Die Natur belauschen“
- Führungen auf der Renaissance-Wendeltreppe
- Besuch des museumORTH
- Rätselrallye auf der Schlossinsel
Zwischen Fledermäusen und Krabbeltieren
Das Nationalpark-Zentrum hat ein familiengerechtes Angebot mit Naturbezug für diesen Tag auf die Beine gestellt. Es wird ein tierisch gruseliger Nachmittag rund um Krabbeltiere und Fledermäuse. Das Rangerteam ist mit den Kindern drinnen und draußen unterwegs - darum findet die Veranstaltung bei jedem Wetter statt.
Bei diesem gemütlichen und informativen Nachmittag zum Saisonfinale sind Kostüme bei Kindern und Erwachsenen gern gesehen. Vor Ort gibt es einen Snack- und Getränkeautomaten für kleine Erfrischungen. Der Eintritt ist frei.
Kommentare