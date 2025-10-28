Niederösterreich

Gruseln mit Fledermäusen: Halloween im Nationalpark Donau-Auen

Halloween im schlossORTH Nationalpark-Zentrum
Halloween einmal anders - das ist das Motto im schlossORTH Nationalpark-Zentrum im Bezirk Gänserndorf. Natur und Info stehen im Fokus.
28.10.25, 11:39
"Halloween" ist in Österreich angekommen. Am 31. Oktober schmeißen sich Kinder und Erwachsene in gruselige Verkleidungen, Häuser werden entsprechend dekoriert. Im schlossORTH Nationalpark-Zentrum in Orth an der Donau im Bezirk Gänserndorf wird ebenfalls Halloween gefeiert - aber anders.

Das leuchtende Gurkerl: Wenn der Nationalpark zum Hörsaal wird

Zwischen Fledermäusen und Krabbeltieren

Das Nationalpark-Zentrum hat ein familiengerechtes Angebot mit Naturbezug für diesen Tag auf die Beine gestellt. Es wird ein tierisch gruseliger Nachmittag rund um Krabbeltiere und Fledermäuse. Das Rangerteam ist mit den Kindern drinnen und draußen unterwegs - darum findet die Veranstaltung bei jedem Wetter statt.

Bei diesem gemütlichen und informativen Nachmittag zum Saisonfinale sind Kostüme bei Kindern und Erwachsenen gern gesehen. Vor Ort gibt es einen Snack- und Getränkeautomaten für kleine Erfrischungen. Der Eintritt ist frei. 

