Gruseln mit Fledermäusen: Halloween im Nationalpark Donau-Auen

"Halloween" ist in Österreich angekommen. Am 31. Oktober schmeißen sich Kinder und Erwachsene in gruselige Verkleidungen, Häuser werden entsprechend dekoriert. Im schlossORTH Nationalpark-Zentrum in Orth an der Donau im Bezirk Gänserndorf wird ebenfalls Halloween gefeiert - aber anders.

Das Halloween-Programm Am 31. Oktober steht im schlossORTH Nationalpark-Zentrum von 14 bis 17 Uhr ein tierisch gruseliger Nachmittag auf dem Programm: Spähikel – Spannende Fledermauswelten erforschen

Schmetterlinge der Finsternis – Nachtfalter kreativ erkunden

Spinnen und andere Krabbeltiere – Basteln, Wissen und vieles mehr

Das fahrende Autheater mit dem Stück "Forschen nach Fledermäusen“

Schaurige Familienführungen auf die Schlossinsel

„Fledermaus und Motte“ – spielend Wissen erlangen

Besuch der Ausstellung „Die Natur belauschen“

Führungen auf der Renaissance-Wendeltreppe

Besuch des museumORTH

Rätselrallye auf der Schlossinsel

Zwischen Fledermäusen und Krabbeltieren Das Nationalpark-Zentrum hat ein familiengerechtes Angebot mit Naturbezug für diesen Tag auf die Beine gestellt. Es wird ein tierisch gruseliger Nachmittag rund um Krabbeltiere und Fledermäuse. Das Rangerteam ist mit den Kindern drinnen und draußen unterwegs - darum findet die Veranstaltung bei jedem Wetter statt.

