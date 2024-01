Wegweisendes EUGh-Urteil: Syrer (18) darf Familie nach Wien holen

Die Familie hatte lange gekämpft, bald wird sie wieder zusammenleben dürfen. Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das am Dienstag veröffentlicht wurde, gesteht einem jungen syrischen Flüchtling in Österreich zu, seine Familie in Wien wieder zusammenzuführen. Wegen den besonderen familiären Umständen betrifft das nicht nur seine Eltern, sondern auch seine schwer kranke Schwester. Ein Urteil, das für künftige Gerichtsentscheidungen in Europa wegweisend sein könnte.

➤ Mehr zum Familiennachzug: "Ich wusste nicht, ob ich meinen Sohn wiedersehe"

Zunächst zur Ausgangslage: Nachdem ein junger Syrer in Österreich vor Jahren seinen Flüchtlingsstatus bekommen hatte, stellten seine Eltern von Syrien aus in Wien einen Antrag auf Familienzusammenführung. Laut europäischem Recht steht das jedem unbegleiteten, minderjährigem Flüchtling zu. Doch die österreichischen Behörden lehnten den Antrag ab - weil der junge Mann noch während der Bearbeitungszeit volljährig geworden war.