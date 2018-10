Essenziell oder überholt? Fiaker kommen in den Petitionsauschuss

Die Tierschutzombudsstelle Wien listet zwar einige Verbesserungen in der jüngsten Zeit auf (weniger Arbeitstage, kürzere Betriebszeiten etc.), führt aber auch an, dass sich immer mehr Menschen mit der Frage an sie wenden würden, was Pferdekutschen in modernen Metropolen verloren hätten. Die Forderungen der Ombudsstelle: Die Ruhepausen von acht Stunden innerhalb von 24 Stunden seien zu kurz angesetzt. Auch die Grenzwerte betreffend Arbeitszeit bei Hitze bzw. Kälte sollten ihrer Meinung nach angepasst und österreichweit für alle Pferde im Arbeitseinsatz gelten. Eine Initiative im Österreichischen Tierschutzrat sei diesbezüglich in Vorbereitung.

Im starken Gegensatz zu Figl stehen die Stellungnahmen von WienTourismus und Wirtschaftskammer Wien. Sie sprechen sich dezidiert für einen Erhalt der Fiaker in der Stadt aus. „Die Abschaffung würde Wien nicht tierfreundlicher, sondern nur verwechselbarer machen“, meint der WienTourismus. Und: Es würde rund 800 Arbeitsplätze (Hufschmiede, Tierärzte, Futterlieferanten etc.) gefährden, meint die Wirtschaftskammer.

Zudem wirft die Wirtschaftskammer dem VGT vor, Unwahrheiten zu verbreiten: Dass „Pferde immer wieder kollabieren“ und unter „Hitzestress“ leiden, sei schlichtweg nicht richtig. Ein Gutachten der Tierschutzombudsstelle aus dem Jahr 2009 hätte ergeben: „Hitzestress, in Form einer Überforderung (...), wurde in keiner der annähernd 400 Messungen an Tieren festgestellt.“

Die Pferde seien das Ziehen von Wagen zudem gewöhnt, sie würden großteils von ungarischen Gestüten gekauft werden, die spezielle Zugpferde züchten.