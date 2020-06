Essen – und dabei Gutes tun

Koch Adalbert Windisch steht heute nicht am Herd, sondern sitzt als Gast im Speisesaal bei einem abendlichen Gulasch in der Obdachloseneinrichtung die Gruft.

Der Chef des Lokals Hawidere im 15. Bezirk war jener Gastronom, der vergangenes Jahr beim Charity-Dinner "Essen für die Gruft" den höchsten Betrag spendete: 4000 Euro. So hoch war der Umsatz, der aus allen verkauften Burgern an dem Tag zusammenkam. "Wir waren selbst überrascht, welche Eigendynamik die Aktion entwickelt hat", erzählt Windisch. Sogar Gäste, die normalerweise keinen Burger essen, hätten einen bestellt.

Am 26. April findet das Charity-Dinner "Essen für die Gruft" zum zweiten Mal statt. Teilnehmende Lokale spenden dabei den Umsatz eines Tisches, einer Speise oder eines eigenen Menüs an die Gruft. Je mehr Gäste kommen, desto mehr kann gespendet werden.

Seit 25 Jahren versucht die Gruft, die Not obdachloser Menschen zu lindern. Doch dazu werden Spenden benötigt. Getragen wird das Event von der Wirtschaftskammer Wien und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien.

Vergangenes Jahr beteiligten sich rund 250 Wirte, insgesamt konnten 55.000 Euro gespendet werden. Windisch möchte seinen Betrag vom Vorjahr heuer toppen – und hat einige Highlights für seine Gäste geplant. Unter anderem ist eine Tombola geplant, bei der Frequency- oder Nova-Rock-Karten zu gewinnen sind.

Sozialarbeiterin Susanne Peter ist von der Charity-Aktion im Allgemeinen und Windischs Engagement im Besonderen begeistert. Die Zahl der Gäste bei den Mahlzeiten steigt. Waren es im Vorjahr noch 160 Portionen, sind es mittlerweile 200.

Auch andere Lokale versuchen, mit ausgefallenen Ideen Gäste anzulocken.Die Ice Cream Factory entwarf eigens für das Dinner eine eigene Eissorte, das "Gruftie". Das Peter’s Pub in Favoriten sperrt extra am 26. April auf und macht eine Gulaschparty und das Restaurant Schmankerl engagiert für den Abend eine eigene Band. Interessierte Wirte und Restaurantbesucher sind eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen.

Essen für die Gruft