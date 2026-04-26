Die App ist da - der Rest kommt noch: ESC-Rallye

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Noch ist vom Eurovision Song Contest im Wiener Stadtbild wenig zu sehen. Am Rathausplatz, wo in wenigen Wochen das „Eurovision Village“ entstehen soll, laufen erste Vorbereitungen – viel mehr als Bauzäune und einzelne Hinweise gibt es derzeit nicht. Auch in der restlichen Innenstadt wirkt es wie ein normaler Frühlingstag – die Ruhe vor dem Sturm.

Während der ESC vor Ort erst langsam Form annimmt, ist er digital bereits gestartet: Mit der App „ivie“ hat der Wien Tourismus die „Eurovision Song Contest Challenge“ ins Leben gerufen. Die Quiz-Rallye führt Nutzerinnen und Nutzer quer durch die Stadt – auf den Spuren der ESC-Geschichte. Challenge bis Ende Mai Bis Ende Mai läuft die Challenge. Wer die Stationen vor Ort besucht, eincheckt und Quizfragen beantwortet, sammelt Punkte und kann Preise gewinnen – darunter limitierte ESC-Fächer und ein Wien-Wochenende für zwei Personen.

Ziel ist es, Besucher sowie Wiener gleichermaßen durch die Stadt zu führen und den Song Contest abseits der großen Bühne erlebbar zu machen. Laut Aussendung umfasst die Rallye sechs Stationen. Ein Blick in die App zeigt jedoch: Aktuell werden elf Orte angezeigt. Neben klassischen ESC-Schauplätzen wie dem Rathausplatz und dem „Euro Club“ (Club Praterdome) sind auch Eventlocations und Public-Viewing-Spots Teil der Liste, wie etwa das MAK (Museum für angewandte Kunst), die Urania oder das Votiv Kino. Auch Lokale und Veranstaltungsorte wie „USUS am Wasser“ oder das Gasthaus Napoleon finden sich darunter.