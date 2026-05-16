Australien oder Finnland? So feiern die Fans in Wien

Das „Crossfields Australian Pub“ in der Wiener Innenstadt ist Samstagabend voll. Das Pub ist Eurofan Café und offizieller Pate des teilnehmenden ESC-Landes Australien. Schon seit Wochen seien sie für das Public Viewing zum ESC-Finale ausreserviert, sagte Lokalbetreiberin Karoline Klezl am Donnerstag gegenüber dem Kurier. Die Stimmung vor Ort ist ausgelassen und voller Vorfreude auf das Finale.

„Wir hoffen, dass Australien dieses Jahr gewinnt“, sagt Katrina, die mit ihrer 19-jährigen Tochter aus Australien angereist ist. Diesmal stünden die Chancen laut den beiden gut, das sagen auch die Quoten – Australien befindet sich auf Platz zwei den Song Contest gewinnen zu können. Das Lied heißt „Eclipse“ und ist von Delta Goodrem. „Die Sängerin Delta ist recht bekannt, deswegen ist sie wahrscheinlich für andere Länder auch eine Favoritin.“ Das Mutter-Tochter-Duo ist zum ersten Mal live bei einem ESC dabei. Sonst verfolgen sie den ESC immer aus Australien. „Zuhause schauen wir das Finale immer in der Früh wegen der Zeitumstellung, aber heute können wir mit allen anderen Fans gemeinsam mitfiebern“, sagt Katrina. "Dann geht hier die Party ab" Das Lokal ist mit australischen Flaggen übersät. Auch die Gäste haben sich in Schale geworfen, die meisten in Fan-Schal oder -Shirt. So auch Mitch und Craig, sie sind durch ihren heimischen Fanclub auf die Idee des australischen Eurofan Cafés gekommen. Zu mehrt sitzen sie etwas gequetscht am Tisch, die Laune trotzdem ausgelassen. „Hier fühlt man sich wie zu Hause“, sagen sie lachend. Sie hoffen darauf, dass Australien gewinnt. „Ich glaube dann geht hier die Partyab“ sagt Mitch. An ihrem Tisch sitzen auch Luke und Leane aus Großbritannien. „Wir wurden heute von den Australiern zum Feiern aufgenommen“, lacht Leane. Sie selbst fiebern aber auch für den australischen Beitrag mit. Kennengelernt haben sie den australischen Fanclub beim Semi-Finale. „Es ist toll, dass man durch den Song Contest überall auf der Welt Freundschaften schließen kann.“ Gemeinsam singt die Gruppe jetzt schon das australische Lied „Eclipse“.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Franziska Trautmann Auch bei den Finnen ist gute Stimmung

Im 6. Bezirk im „Gschamster Diener“ haben für das Finale die Finnen ihr Wiener Zuhause gefunden. Das Lokal ist Eurofan Café für das nordische Land. Kaum läuft der finnische Beitrag über die Bildschirme, springen die Gäste auf, klatschen im Takt, schwenken Fahnen und singen laut mit. Die Namen der Künstler werden gerufen, vor den Fernsehern wird gemeinsam getanzt. Das Lied heißt „Liekinheitin“ und wird von Linda Lampenius und Pete Parkkonen gesungen. "In Finnland ist der ESC eine riesige Sache" „Alle Finnen sind heute hier“, sagt Toni, er ist für den ESC aus Finnland nach Wien gereist. Erfahren vom Eurofan Café hat er über die finnische Community in Wien. „Wir wollten einen Ort, an dem wir gemeinsam feiern können.“ In Finnland sei der Eurovision Song Contest „eine riesige Sache“. Auch viele junge Skandinavier feiern im urigen Wiener Café das Finale und hoffen auf den Sieg Finnlands. Die 23-jährigen Finninnen Pihla und Heta, die derzeit zum Studieren in Wien leben, sind mit einer 15-köpfigen Freundesgruppe aus Finnland hier. „Normalerweise schaue ich den ESC mit meiner Familie, aber heute fühlt es sich an, als wäre das hier auch Familie“, sagt Heta.