Es ging um 50 €: Burschen erstachen Lehrling

Stimmen aus dem Mordprozess gegen Philipp, 16, und Thomas, 17 Jahre alt:

"Er weiß, dass das nicht okay war. Die Mutter hat ihn hergegeben, er ist bei der Oma aufgewachsen" (Verteidiger von Philipp).



"Wir sind hier nicht im Zoo, und das sind keine Bestien in Menschengestalt. Thomas ist schon Vater einer kleinen Tochter. Leider ist er in schlechte Gesellschaft gekommen" (Verteidiger von Thomas).

"Sie sind ihm mit gezücktem Messer nachgelaufen. Haben Sie sich gedacht, jetzt hau i ihm das Messer hinten rein?" (Jugendrichter Norbert Gerstberger).

"Nein, der Entschluss kam erst kurz davor. Aber das hätte nicht sein müssen" (Angeklagter Philipp).

"Nachher hab' ich die totale Panik bekommen, dass ich den grad..." (Philipp). - "... abg'stochen hab'" (der Richter beendet den Satz). - "Nüchtern hätt ich das nie g'macht, ich war von dem ganzen Zeug ( Drogen und Alkohol, Anm.) enthemmt" (Philipp).

"Wozu haben Sie die Messer überhaupt gekauft?" (Richter). -

"Zum Selbstschutz, man hat schon drei Mal versucht, mich auszurauben" (Philipp).

"Der Valmir hat den Philipp ,Hurenkind' g'schimpft. Ich hab' zum Philipp g'sagt, er soll nicht wieder so auszucken, wie schon einmal, und das Messer stecken lassen" (Angeklagter Thomas).

"Wenn man jemanden mit so einem Riesenmesser in den Rücken sticht, weiß doch jeder, dass es tödlich sein kann. Erkennen Sie die Messer wieder?" (der Richter packt die Tatwaffen aus). Die Angeklagten können nicht hinschauen, drehen sich weg und nicken.

"Nach der Tat seid ihr schlafen gegangen, als wäre nichts gewesen" (Staatsanwalt Gerd Hermann).

"Der Philipp hat's dann in der Szene herumerzählt, sonst wäre man nie auf euch gekommen" (Richter).

"Bei der Polizei haben die beiden Angeklagten andere Kleidungsstücke präsentiert als sie bei der Tat anhatten, damit man keine Spuren findet" (Staatsanwalt).

"So groß war die Reue also nicht" (Richter).

Die Urteile: je 13 Jahre Haft.