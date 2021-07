Es gibt ihn noch, den Wiener Jugendstil

Neuentdeckung im Wiener Seidenviertel: Oft und vor allem achtlos ist man an dem finsteren Kellerlokal in der Schottenfeldgasse vorbeigezogen. Dass dort unten alte Einrichtungsgegenstände wieder so aufgemöbelt werden, dass sie beim Weiterverkauf hohe Preise erzielen, wissen nur wenige.



„Wir restaurieren Möbel , Lampen und Schmuck “, erklärt Eberhard Emberger , Geschäftsführer der Firma Vertiko. „Vor allem Historismus, Jugendstil und Art déco.“ Er selbst ist ein Experte im Aufstöbern von schönen, aber in Mitleidenschaft gezogenen Teilen. Seine fünf Mitarbeiter sind Meister beim Reparieren und Restaurieren. Die veredelten Stücke werden nach guter alter Tradition zum Teil unter der gemeinsamen Dachmarke der Österreichischen Werkstätten zum Kauf angeboten.

So wie in der Monarchie ist damit internationale Aufmerksamkeit und Wertschätzung garantiert. Emberger : „Wir konnten schon Sofas nach Catania , Schweden und Neuseeland verkaufen.“ So wie in der Monarchie haben einige seiner Mitarbeiter alt-österreichischen Migrationshintergrund.

Unter einem Dach„Wir folgen noch immer der ursprünglichen Idee der Wiener Werkstätten “, sagt Thomas Bernd , Geschäftsführer der Österreichischen Werkstätten .