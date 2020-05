Ertappte Schwarzarbeiter als Nebenprodukt

Fünf Schwarzarbeiter sind am Mittwoch bei einer Razzia auf einer Großbaustelle in der Margaretenstraße 131 den Behörden ins Netz gegangen. Der Wohnhausneubau war von Baupolizei, Arbeitsinspektorat und Gebietskrankenkasse neben vier anderen Baustellen im Zuge einer "Aktion scharf" im 5. und 6. Bezirk unter die Lupe genommen worden.



Während man bei den am Vormittag kontrollierten Baustellen in Mariahilf nur kleinere Mängel beanstanden musste, wurden in Margareten zahlreiche Missstände aufgedeckt.

Die Baufirma im Ausgleich, ein nicht genehmigter Stiegenaufgang bei einem Dachausbau - schon war eine teilweise Bausperre in der Wimmergasse 29 von der Baupolizei verhängt.

Bei der Großbaustelle waren dann fünf der kontrollierten Arbeiter im Computer der Krankenkasse nicht zu finden. Fadenscheinige Erklärung des Poliers: "Der Name der Subfirma hat sich erst kürzlich geändert."