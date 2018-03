Erstmals Fußfessel für einen Terroristen

Kommende Woche bekommt der gebürtige Pakistani M. die Fußfessel und darf das Gefängnis verlassen. Das wäre nicht weiter bemerkenswert, wird der 25-Jährige doch einer von bisher an die 5000 Verurteilten sein, die ihre Haftstrafe bzw. einen Teil davon im elektronisch überwachten Hausarrest verbüßen durften.

Doch M. ist der erste IS-Terrorrist, dem man die Fußfessel gewährte. Der im Alter von fünf Jahren mit den Eltern nach Österreich gekommene 25-Jährige war im Juli 2016 von den türkischen Behörden an der syrischen Grenze aufgegriffen und nach Österreich abgeschoben worden. Er hatte sich in Syrien einer radikalislamistischen Terrorfront anschließen und für den IS kämpfen wollen. Schon zuvor hatte er sich in Wien in Moscheen radikalisiert und auf der Straße Muslime zur Rede gestellt, die sich nicht an die traditionellen Kleiderregeln hielten. Er hatte seinen Job bei einem Bewachungsdienst als Objektschützer gekündigt, in einem Park in Wien-Donaustadt gepredigt und den Koran verteilt.