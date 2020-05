Erster Super-Stau nach den Ferien

Zwei hängen gebliebene Fahrzeuge im Nadelöhr auf der Südosttangente, dazu ein kleiner Auffahrunfall auf der Nordbrücke. "Das hat zum Stau-Super-GAU geführt", sagt ARBÖ-Verkehrsexpertin Sandra Ivancok.



Am Montag stand an Wiens Einfahrten der Verkehr vielfach still. Viele Pendler kamen mit Verspätung zur Arbeit. "Es ist nur rund 30 Prozent mehr Verkehr als in den Sommermonaten, aber das reicht schon aus", erklärt Helmut Beigl von der ÖAMTC-Informationszentrale.



Überraschend kam das nicht. Laut den Staumodellen des ÖAMTC, machen 25 Autos pro Kilometer Fahrspur kein Problem. Drei Fahrzeuge zusätzlich führen aber schon zum Verkehrszusammenbruch.



"Witzigerweise staut es sich immer erst in der zweiten Woche nach Ferienende", erklärt ARBÖ-Sprecher Thomas Woitsch. "Offenbar sind die meisten Pendler zu Beginn sehr vorsichtig. Sie fahren etwas früher los und nach einer Woche denken sie sich, es passt alles."

Dann komme es - wie jedes Jahr - am zweiten Montag zum ersten großen Stau. Denn zu viele Autofahrer sind fast gleichzeitig unterwegs.