Erste Spur im Meidlinger Doppelmord

Wir glauben hier alle auf unserer Stiege, dass sich die Heimhilfe in ihrem Bekanntenkreis verplappert hat. Denn Frau Stephanie hat über ihr Barvermögen, das sie in der Wohnung versteckt hatte, nie ein Wort verloren", erzählt Nachbarin Renate Koll beim KURIER-Lokalaugenschein im Gemeindebau in der Böckhgasse in Meidling.

Wie berichtet, wurden dort vergangenen Freitag die 89-jährige Wohnungs­mieterin Stephanie V. und ihre langjährige Heimhilfe Halina H. (54) mit jeweils mehreren Messerstichen getötet. Danach legten der oder die Täter an zwei Stellen in der Wohnung Feuer.

Polizeisprecher Thomas Keiblinger bestätigte Recherchen im Umfeld der ge­töteten Heimhilfe, die aus Polen stammt: "Die aktuellen Ermittlungen gehen auch in diese Richtung."

Das betagte Mordopfer Stephanie V. galt als extrem vorsichtig und verschwiegen. An ihrer Wohnungstüre ließ sie eine Alarmanlage installieren. Nachbarin Koll: "Ihr Sohn ist fast jeden Tag zu Besuch gekommen. Die beiden hatten sich sogar einen Klingel-Rhythmus für die Sprechanlage ausgemacht." Daher verwundert es die Kriminalisten, dass die Wohnungstür der Pensionistin unbeschädigt war. Dem oder den Mörder(n) wurde also die Tür geöffnet.

Otto P. (61) wohnt seit 20 Jahren im Gemeindebau und kannte Frau V. gut: "Einem Fremden hätte sie nie aufgemacht. Und bei der Haustür sind die Verbrecher sicher mit einem Generalschlüssel, wie ihn die Post hat, hereingekommen. So einen Schlüssel hat ja heute jeder."