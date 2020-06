Erste Craft-Beer-Bar zeigt alle Facetten des "kühlen Blonden"

Bier ist nicht gleich Bier – besonders deutlich wird das beim Besuch in Wiens erster Craft-Beer-Bar. Das Dogstar in der Kirchengasse 3 (7. Bezirk), hat gleich 50 verschiedene Sorten des beliebten Gerstensafts und allesamt stammen aus kleinen Craft Beer-Brauereien. "Ich habe dieses Konzept vor zwei Jahren in Kalifornien kennengelernt. Dort gibt es schon eine richtige Craft-Beer-Kultur, die ich gerne nach Wien bringen wollte", sagt Inhaber Mario Hanifl.

Dass die Österreicher Biertrinker sind, ist hinlänglich bekannt, die Experimentierfreudigkeit der Gäste ist für den Gastronomen aber überraschend. Besonders beliebt ist in den ersten Wochen nach der Eröffnung des Lokals, ein Bier das leicht nach Schokolade schmeckt: "Das Rouge Chocolate Stout ist wie ein Dessert und viele trinken das gerne als Abschluss des Abends", erzählt Hanifl.

Sich durch 50 Biere zu gustieren würde natürlich lange dauern. Um die Entscheidung, was denn das Lieblingsbier wird zu erleichtern, gibt es im Dogstar deshalb künftig Bierverkostungen, die die Wiener auf den Craft-Beer-Geschmack bringen.